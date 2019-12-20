استراتيجية الجمهوريين والديمقراطيين إزاء إيران والمنطقة تقوم على تحقيق المصالح الأمريكية

وقال حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر انه في تاريخ ايران ، أظهر سلوك البيت الأبيض أن إستراتيجية الجمهوريين والديمقراطيين تجاه الشعب الإيراني العملاق والمنطقة تركز على المصالح الأمريكية فحسب وليس المصالح المشتركة. وإن استجواب ترامب هو أيضاً صراع على تسلم السلطة في الولايات المتحدة . وان نتيجة مفاوضاتنا مع الحزبين الأمريكيين هي عدم وفائهم بالعهود.

وكشفت نتائج استطلاع جديد للرأي في الولايات المتحدة ان أكثر من 50 في المائة من شعب هذا البلد يؤمنون بأن تحقيق مجلس النواب لاستجواب الرئيس الاميركي دونالد ترامب قدم أدلة مقنعة في هذه القضية.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه موقع هيل بالاشتراك مع مجلة هاريس إكس ومجلة هيل ، أن 53 في المائة من الأميركيين يقولون إن هناك أدلة جيدة على استجواب ترامب .

أحال مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، الرئيس دونالد ترامب، إلى المحاكمة أمام مجلس الشيوخ، بتهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس، ليصبح بذلك ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه إجراءً رسمياً لعزله./انتهى/