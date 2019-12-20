ظريف: إيران واليابان تتطلعان إلى توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة على تويتر اليوم الجمعة الى زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لليابان وكتب يقول ان اللقاء الجاد والحميم بين الرئيس الايراني حسن روحاني ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي ، تكريس لتعزيز التعاون الثنائي والاقليمي والدولي واننا ممتنون ايضا من الضيافة اليابانية والحفل الذي اقيم بمناسبة ليلة يلدا (اطول ليلة في العام).

والتقى الرئيس الايراني حسن روحاني ، الذي يزور اليابان بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الياباني ، التقى شينزو ابي اليوم الجمعة.

واكد الرئيس الإيراني في اللقاء ان الحظر الأميركي يعتبر نوعا من الإرهاب الاقتصادي ، وعلى الدول التي تعمل على مكافحة الإرهاب أن تواجه هذا الفعل للولايات المتحدة أيضًا./انتهى/