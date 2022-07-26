المراة الايرانية استطاعات رغم الحظر الراهن تحقيق انجازات ملفتة في شتى المجالات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في لقائها اليوم الثلاثاء، سفير اليابان لدى الجمهورية الاسلامية، ورئيس مؤسسة "ساساكافا" اليابانية للسلام "اتسوشي سونامي"، قدمت السيدة "خزعلي" العزاء بحادث اغتيال و وفاة رئيس الوزراء الياباني الاسبق "شينزو ابي".

وكما نوهت الى الاواصر الشعبية العريقة والعلاقات الدبلوماسية التي دخلت عامها التسعين بين ايران واليابان؛ مؤكدة بان هذه المقومات تسهم بشكل فاعل في توسيع العلاقات الثنائية. الى ذلك، تحدث رئيس مؤسسة ساساكافا للسلام، حول نشاطات المراة اليابانية في شتى المجالات العلمية والحرف اليدوية وايضا تولي المراكز القيادية.

ولفت "سونامي" خلال اللقاء مع مساعدة الرئيس الايراني، الى التحديات التي تحدق بالمجتمع الياباني مثل الشيخوخة ومشاكل المعاقين؛ مؤكدا بانها من محاور اقتراحاته للتعاون مع الجانب الايراني.

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