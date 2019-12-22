  1. السياسة
٢٢ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٦:٥١

ظريف يستقبل نظيره الهندي في طهران

ظريف يستقبل نظيره الهندي في طهران

استقبل وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظريف" اليوم الاحد نظيره الهندي "سابرامانیام جایشانکار "، الذي وصل لطهران ظهر اليوم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استقبل وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' ظهر اليوم الاحد نظيره الهندي " سابرامانیام جایشانکار" في طهران وبحث معه اهم القضايا الثنائية والاقلیمیة والدولیة.

وتأتي زيارة وزير خارجية الهند إلى ايران حاليا للمشاركة في  الإجتماع الـ19 للجنة الاقتصادية الإيرانية-الهندية المشتركة برئاسة محمد جواد ظريف ونظيره الهندي.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الخارجية سيد عباس موسوي عن هذه الزيارة، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي.

وقد أجرى ظريف زيارتين الى نيودلهي في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من العام الحالي. /انتهى/

رمز الخبر 1900358

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