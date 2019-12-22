ظريف يستقبل نظيره الهندي في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه استقبل وزير الخارجية الايراني 'محمد جواد ظريف' ظهر اليوم الاحد نظيره الهندي " سابرامانیام جایشانکار" في طهران وبحث معه اهم القضايا الثنائية والاقلیمیة والدولیة.

وتأتي زيارة وزير خارجية الهند إلى ايران حاليا للمشاركة في الإجتماع الـ19 للجنة الاقتصادية الإيرانية-الهندية المشتركة برئاسة محمد جواد ظريف ونظيره الهندي.

وكان قد أعلن المتحدث باسم الخارجية سيد عباس موسوي عن هذه الزيارة، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوع الماضي.

وقد أجرى ظريف زيارتين الى نيودلهي في كانون الثاني/يناير وأيار/مايو من العام الحالي. /انتهى/