1700يوم من استنزاف الشعب اليمني..أرقام وحقائق موجعة!!

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن المركز"الإعلامي لأنصار الله" أنه وفقاً لتقرير حقوق الإنسان وصل إجمالي عدد القتلى والجرحى المدنيين جراء العمليات العسكرية المباشرة لدول العدوان يتجاوز 43,345 خلال 1700 يوم من العدوان.

وتجاوز عدد الضحايا من المدنيين جراء العمليات العسكرية غير المباشرة بلغ 476.197 مدنيا.

وأضاف التقرير انه هنالك أكثر من 9835 مدنيا أصيبوا جراء الاستهداف المباشر بإعاقات دائمة ومختلفة بينهم 800 طفل.

80 وأيضاً هنالك ألف طفل وطفلة مصابون بحالات نفسية وعصبية متعددة نتيجة خمسة أعوام من القصف المباشر لمنازل أسرهم وتجمعاتهم.

واشار التقرير إلى وجود أربعة وعشرون مليون ومائة ألف شخص بحاجة ماسة الى مساعدات (غذاء، صحة، ماء، إيواء وتعليم )، وأكثر من 70 ألف شخص عالقون في الخارج ولم يسمح لهم بالدخول نتيجة إغلاق مطار.

ولفت التقرير إلى وحود أكثر من 340 ألف مواطن ممن هم بحاجة ماسة للسفر للخارج لتلقي العلاج منعوا من السفر.

وأيضاً أكثر من 8 ألاف أسرة داخل مديرية #الدريهمي المحاصرة يحتاجون للمواد الغذائية والدوائية الضرورية.

وعن معدلات الفقر أشار التقرير إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 85% وارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 65% مع استمرار العدوان والحصار على اليمن. /انتهى/