ليفربول الإنجليزي يتوج بكأس العالم للأندية 2019

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم "الريدز" في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول.

ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي./انتهى/