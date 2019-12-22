ليفربول الإنجليزي يتوج بكأس العالم للأندية 2019

وسجل الهدف الوحيد في المباراة، البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم "الريدز" في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول.
ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي./انتهى/
توج ليفربول الإنجليزي بلقب كأس العالم للأندية 2019 التي استضافتها قطر، بفوزه في المباراة النهائية على فلامينغو البرازيلي 1-0 بعد التمديد عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.
وسجل الهدف الوحيد في المباراة، البرازيلي روبيرتو فيرمينو نجم "الريدز" في الدقيقة التاسعة من الشوط الإضافي الأول.
ولجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي./انتهى/
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