في محاولة منه لتلميع صورته..يفصح عن تحالف جديد في الشرق الأوسط!!!

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي ان نتانياهو تابع قائلاً: وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد تحدث عن تحالف جديد في الشرق الأوسط وهو تحالف "إسرائيلي" عربي.

وأضاف هذه هي نتيجة مباشرة لسياستنا التي تحول "إسرائيل" إلى قوة صاعدة في المنطقة وفي العالم على حد زعمه.

وادعى رئيس وزراء الكيان الغاصب قائلاً: ليس بإمكاني الإفصاح لكم عن تفاصيل جميع الخطوات التي قدتها مع رفاقي على مر السنين، أستطيع فقط أن أقول إن هذا التصريح هو نتيجة نضج اتصالات وجهود كثيرة تستاهل الصمت حاليا، وأشدد على الكلمة "حاليا". /انتهى/