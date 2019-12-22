شمخاني: سنتخذ الخطوة الخامسة لتقليص التزاماتنا اذا لم تف أوروبا بتعهداتها في الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، قال إن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي بدأت بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأوضح شمخاني أن الولايات المتحدة الأمريكية في عهد إدارة أوباما أقرت بحق إيران في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية ومن هذا المنطلق دخلت المفاوضات.

وأشار إلى أن التزامات أمريكا قد دونت في الاتفاق النووي ومن ثم تمت الموافقة عليها بموجب القرار 2231 لمجلس الأمن.

كما قال شمخاني عن أداء أوروبا للحفاظ على الاتفاق النووي ان الدول الأوروبية العضوة في اتفاق النووي ومن خلال عدم الوفاء بالتزاماتها في مقابل التزام ايران بتعهداتها من جهة وأدائها غير المناسب ي في المجال الاقتصادي من جهة اخرى قد فتحت الباب امام خفض ايران تعهداتها في الاتفاق النووي .

وعلق شمخاني أيضًا على نهج الجمهورية الاسلامية الايرانية تجاه الاتفاق النووي بالقول أن طهران ومن اجل الحفاظ على تعهداتها في الاتفاق النووي وتحقيق التوازن فيه بدات في خفض التزاماتها النووية السلمية في خطوات مختلفة .

واكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي ردا على موقف وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في مواجهة الخطوات الإيرانية لخفض التزاماتها النووية انه إذا لم تواصل أوروبا الوفاء بالتزاماتها ، فستتخذ إيران خطوة خامسة لخفض التزاماتها في الاتفاق النووي .

وكان وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قد ادعى على تويتر مساء الثلاثاء الماضي ومن دون الاشارة الى خروج اميركا اللامشروع من الاتفاق النووي ونقض اوروبا لتعهداتها في هذا الاتفاق الدولي ان خطوات إيران لتخفيض التزاماتها في إطار الاتفاقية تعرض مستقبل الاتفاقية للخطر. وينبغي معالجتها على وجه السرعة.