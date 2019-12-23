استخدام جهاز الصدمة لإزالة الملوثات النووية

ونقلت وكالة مهر للأنباء عن نيو أطلس أنه يستخدم في هذه الطريقة جهاز نشر أمواج لنشر الموج في المياه وانفصال الملوثات منه.

هذا والمفاعل الذي يستخدم في البرودة ملوثة بمكونات وجزيئات خطيرة ليس من السهل فصلها ولذلك ابتكر الباحثون طريقة آمنة وبأسعار معقولة لتحديد وإزالة المكونات الملوثة وقاموا بتطبيق جهاز الصدمة الذي استخدم لفصل الملح من المياه البحر .

ويتمكن هذا الجهاز من إزالة ما يصل إلى 99.5%من الكوبالت المفاعل والسيزيوم من الماء، ولكن لا يمكنها إزالة حمض البوريك والليثيوم من الماء المفاعل. ولذلك يبقى ثلث تلوث المياه المستخدمة في المفاعلات النووية ،حتى لو تم استخدام الجهاز./انتهى/