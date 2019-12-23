ربّاعان إيرانيان يحرزان ميدالية ذهبية وفضية في البطولة الدولية لرفع الأثقال

وتمكن أميري من تسجيل 162 كغم في رفعة الخطف و 209 كغم في رفعة النتر ليصبح المجموع 371 كغم، ليستحوذ على الميدالية برونزية بوزن 96 كغم في بطولة كأس قطر الدولية السادسة لرفع الأثقال، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتقلد الذهبية في هذا الوزن الرباع القطري "فارس الباخ" فيما حصل الرباع الإيراني " كيانوش رستمي"، ذهبية الخطف بتسجيل 178 كغم وميداليتين فضيتين في النتر بتسجيل 225 كغم وفي المجموع 403 كغم .

وافتتحت مساء السبت 21 ديسمبر منافسات النسخة السادسة من بطولة كأس قطر الدولية لرفع الأثقال للرجال والسيدات والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، والتي ينظمها الاتحاد القطري لرفع الأثقال على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة قرابة 150 رباعا ورباعة يمثلون 44 دولة./انتهى/.