سياري: المعنويات تلعب دورا بناء في القوة القتالية والردعية للجيش

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الأدميرال حبيب الله سياري صرح للصحفيين على هامش مؤتمر "التفوق المعنوي والثقافة الدفاعية" الذي أقيم اليوم الاثنين في جامعة "الحرب" التابعة للجيش الايراني، صرح: إن المعنويات تعد عنصرا أساسيا في الثقافة الدفاعية ولها دور فعال في تعزيز القوة الدفاعية.

وأضاف: يجب أن يتمتع جميع العاملين في القوات المسلحة بسلاح الايمان الى جانب سمات أخرى كالعلم والمهارة والقوة الجسدية، إذ ان تمتعهم بهذه الصفات دون التحلي بالإيمان لا يغني من الحق شيئا في ساحات القتال.

وأضاف سياري: المرتزقة الذين يحصلون على أجر مادي مقابل أداء مهامهم، يتوقفون عن أدائها عندما يشعرون بأن حياتهم باتت عرضة التهديد، ولا يمكن الاعتماد عليهم للحفاظ على السيادة البلاد واستقلالها.

وختم بالقول: ان كافة القوانين لدى جيش الجمهورية الاسلامية مقتبسة من مبادئ الثورة الاسلامية والدين، ويكنّ الجيش اهمية خاصة للإيمان والمعتقدات./انتهى/.