تعزیز التعاون الجامعي بین إيران وسلطنة عمان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسقط اشار خلال هذا القاء الى مكانة ايران العالمية في توسيع وتطوير العلم في شتى المجالات، وأعلن استعداد إيران لتوثيق التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل التجارب وإيفاد الطلاب والتعلیم الجامعي وإقامة ورشات تعليمية مع جامعة السلطان قابوس.

بدورها أشارت مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس، إلى زيارة قامت بها في فترة سابقة، كما أشارت إلى إقامة ورشات تعليمية وندوات علمية مع ايران.

وأوضحت الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، أن الجامعات الإيرانية تتمتع بإمكانيات وطاقات ممتازة في مجالات العلوم والهندسة والطب حيث يمكن أن يتم استثمارها في جامعة السلطان قابوس، وقالت ان سلطنة عمان ترحب بالتعاون مع جامعات الجمهورية الاسلامية على كافة الأصعدة.

تجدر الإشارة إلى ان جامعة السلطان قابوس تحظى بمكانة راقية بين الجامعات على مستوى العالم ويدرس هناك نحو 11 طالبا ايرانيا في الجامعة./انتهى/