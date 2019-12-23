  1. الثقافة
٢٣ ديسمبر ٢٠١٩ - ١٤:٠٥

تعزیز التعاون الجامعي بین إيران وسلطنة عمان

تعزیز التعاون الجامعي بین إيران وسلطنة عمان

التقى المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في سلطنة عمان "علي موسوي زادة"، بمساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد حيث أكد الجانبان على تعزيز التعاون العلمي والثقافي والجامعي بين ايران وعمان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان المستشار الثقافي لسفارة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مسقط اشار خلال هذا القاء الى مكانة ايران العالمية في توسيع وتطوير العلم في شتى المجالات، وأعلن استعداد إيران لتوثيق التعاون المشترك فيما يتعلق بتبادل التجارب وإيفاد الطلاب والتعلیم الجامعي وإقامة ورشات تعليمية مع جامعة السلطان قابوس.

بدورها أشارت مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس، إلى زيارة قامت بها في فترة سابقة، كما أشارت إلى إقامة ورشات تعليمية وندوات علمية مع ايران.

وأوضحت الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد، أن الجامعات الإيرانية تتمتع بإمكانيات وطاقات ممتازة في مجالات العلوم والهندسة والطب حيث يمكن أن يتم استثمارها في جامعة السلطان قابوس، وقالت ان سلطنة عمان ترحب بالتعاون مع جامعات الجمهورية الاسلامية على كافة الأصعدة.

تجدر الإشارة إلى ان جامعة السلطان قابوس تحظى بمكانة راقية بين الجامعات على مستوى العالم ويدرس هناك نحو 11 طالبا ايرانيا في الجامعة./انتهى/

رمز الخبر 1900394

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