الروحانية ستجعل الجيش قادرا على أن يرد على أي تهديد

أفادت وكالة مهر للأنباء أن مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الإيراني، الأدميرال حبيب الله سياري، أكد أن العامل البشري يعتبر ركيزة أساسية لكل منظمة ويستطيع هذا العامل بقدراته أن يوفرالبنى التحتية اللازمة ويصنع التطور، وهذه الميزة هي التي أكد عليها قائد الثورة الإسلامية.

وأضاف سياري أن الإيمان هو أساس عملنا وعندما نلتزم بتعاليم القرآن ونجعله نصب أعيننا فبكل تأكيد سترتفع المعنويات لدى الجش الإيراني، وإذا ارتفعت معنوياتنا سنكون أقوى وأمنع أمام أعدائنا.

وأوضح الأدميرال أن الجيش في مختلف قطاعاته يضم أكثر من 20 ألف حافظ للقرآن الكريم وهذا فخر نعتز به.

أكد مساعد الشؤون التنسيقية في الجيش الايراني الأدميرال حبيب الله سياري على أهمية المعنويات ودورها في الدفاع عن البلاد، قائلا: الجيش الايراني يتمحور حول المعنويات والايمان.