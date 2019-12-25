قائد الثورة الاسلامية: ولادة النبي عيسى (ع) جاءت بالرحمة والبركة للعالمين

نشر موقع مکتب قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد على الخامنئي تغريدة لسماحته بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام وبدء العام الميلادي الجديد، باللغة الانجليزية ، أكد فيه أن احترام "يسوع المسيح" عند المسلمين لايقل عن مكانته و احترامه عند المؤمنين المسيحيين.

وجاء في تغريدة أخرى لمكتب سماحته: "ولادة النّبي عيسى (عليه السلام) كانت ولادة الرّحمة والبركة في العالم بالنسبة للشعوب التي كانت غارقة في الظّلمة والجهل والفساد والحرمان والتمييز جرّاء هيمنة القوى المستكبرة وضغوط الأنظمة الفاسدة، رسالة عيسى المسيح كانت خلاص البشريّة من كلّ هذا".

واضاف سماحته ان عيسى بن مريم كان يدعو الناس لعبادة الله ويؤكد على مواجهة الفراعنة والطغاة والعديد من الذين يدعون أنهم يتبعون المسيح(ع) يأخذون طريقًا مختلفًا عنه./انتهى/.