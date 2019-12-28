فتاة ايرانية تتربع على عرش بطولة كرة الطاولة لآسيا الوسطى

وأقيمت بطولة شباب اسيا الوسطى لكرة الطاولة في فئتي الشباب والشابات بمشاركة 35 لاعبا ولاعبة من ايران وقرغيزيا وتركمانستان وكازاخستان والبلد المضيف ازبكستان.

وفازت اللاعبة الايرانية "الينا رحيمي" وللسنة الثانية على التوالي ببطولة اسيا الوسطى لكرة الطاولة وحلت زميلتها "مبینا صبحاني خواه" في المركز الثاني وتلتها لاعبة من ازبكستان بالمركز الثالث .

وبهذا الفوز تأهلت "الينا رحيمي" الى نهائيات بطولة اسيا لكرة الطاولة التي ستقام العام القادم.

يذكر ان شباب ايران لكرة الطاولة نالوا سبعة بطاقات تأهل الى نهائيات اسيا.