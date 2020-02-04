إيران وقطر توقعان اتفاقية تعاون لمكافحة المنشطات الریاضیة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وفد خبراء اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات الرياضية (نادو) زار مختبر مراقبة المنشطات في قطر يوم الاثنين وووقعا اتفاقية تعاون لمكافحة المنشطات الریاضیة بين البلدين بحضور الامين العام لـ نادو "مهرزاد خليليان"، والجانب القطري "كاستا جورجا كوبلوس".

جاءت اتفاقية التعاون الايرانية - القطرية في مجال مكافحة المنشطات الرياضية، بعد مشوار طويل من المباحثات الثنائية، وذلك في ضوء التصريح الصادر عن المنظمة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الى المختبر القطري.

- القرب الجغرافي بين ايران وقطر حيث امكانية نقل عينات الرياضيين الايرانيين بوتيرة سريعة الى هذا المختبر.

- تيسير اجراءت تحويل العملة الصعبة عبر الجانب القطري. علما ان المختبر القطري سيقوم وفقا لهذه الاتفاقية بتحليل عينات الرياضيين الايرانيين.

يضاف الى ذلك ان هذه الاتفاقية لا تؤدي الى تقويض التعاون بين نادو ومختبر كولن الالماني بل ستكون سارية الصلاحية دون اي تعارض مع الاتفاقية الجديدة./انتهى/