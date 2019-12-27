ظريف: مبادرة هرمز للسلام مطروحة الآن على الطاولة

وفي تغريدة له في صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" كتب ظريف الجمعة: ان ايران اعلنت منذ امد طويل استعدادها للتعاون مع جيرانها من اجل ضمان امن الخليج الفارسي، وان مبادرة هرمز للسلام هي الان مطروحة على الطاولة.

واضاف: ان مناوراتنا العسكرية المشتركة في بحر عمان والمحيط الهندي مع شركائنا الروس والصينيين تثبت التزامنا الاوسع للحفاظ على امن الممرات المائية المهمة.

يذكر ان المناورات البحرية المشتركة الكبرى بين ايران وروسيا والصين انطلقت صباح اليوم الجمعة شمالي المحيط الهندي وبحر عمان وستستمر على مدى اربعة ايام./انتهى/