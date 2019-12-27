فرنسا تستدعي سفير إيران في باريس

واعتبرت الخارجية الفرنسية في بيان أن استمرارية احتجاز رولان مارشال وفريبا عادل خواه مما لا يمکن احتماله ودعت طهران إلی الإفراج عنهما فورا.

وتم توقيف رولان مارشال في إيران، وهو باحث في معهد العلوم السياسية في باريس، في يونيو مع "فريبا عادل خواه"، الباحثة في نفس الجامعة، بتهمة التجسس.

وقال المحامي الخاص بهما، "مازلنا نتفاوض مع السلطات القضائية الإيرانية ونأمل إزالة سوء الفهم في هذا الإطار"، حسب قوله.

وفي 16 يوليو، أيد المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلامحسين إسماعيلي توقيف المواطنة الفرنسية، فريبا عادل خواه.