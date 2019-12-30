  1. السياسة
٣٠ ديسمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٨

المكتب السياسي لحركة انصار الله:

استمرار دس الأمريكي بأنفه في شؤون دول الإقليم ضاعف من مشاكلها وأزماتها

استمرار دس الأمريكي بأنفه في شؤون دول الإقليم ضاعف من مشاكلها وأزماتها

صرح المكتب السياسي لحركة أنصار الله فيما يتعلق بالضربات الأمريكية التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي، ندين بشدة القصف الأمريكي على مواقع الحشد الشعبي، ونعتبر ذلك عدوانا غاشما على العراق وقواه الحية التي تتصدى للهيمنة الأمريكية.

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي ان المكتب السياسي لحركة انصار الله قال: نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب العراقي وحقه في الرد المشروع على كل ما يتهدد أمنه وسيادته واستقلاله.

وتابع المكتب، لقد آن الأوان لكافة القوى والأحزاب الوطنية في العراق أن توحد جهودها لمواجهة خطر محدق يتهدد بلادهم.

وشدد المكتب على أن وحدة الصف أول رد على أي محاولة أمريكية لزعزعة أمن البلاد

 وأضاف المكتب السياسي لحركة انصار الله، ندعو كافة الشعوب العربية والإسلامية للتضامن مع الشعب العراقي، وإدانة أي تدخل أجنبي في شؤون المنطقة.

وخلص المكتب إلى أن  استمرار دس الأمريكي بأنفه في شؤون دول الإقليم ضاعف من مشاكلها وأزماتها وعلى الأمة الحذر منه والتصدي له بكل قوة ووعي وبصيرة./ انتهى/

رمز الخبر 1900604

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