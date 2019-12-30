وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي ان المكتب السياسي لحركة انصار الله قال: نؤكد تضامننا الكامل مع الشعب العراقي وحقه في الرد المشروع على كل ما يتهدد أمنه وسيادته واستقلاله.

وتابع المكتب، لقد آن الأوان لكافة القوى والأحزاب الوطنية في العراق أن توحد جهودها لمواجهة خطر محدق يتهدد بلادهم.

وشدد المكتب على أن وحدة الصف أول رد على أي محاولة أمريكية لزعزعة أمن البلاد

وأضاف المكتب السياسي لحركة انصار الله، ندعو كافة الشعوب العربية والإسلامية للتضامن مع الشعب العراقي، وإدانة أي تدخل أجنبي في شؤون المنطقة.

وخلص المكتب إلى أن استمرار دس الأمريكي بأنفه في شؤون دول الإقليم ضاعف من مشاكلها وأزماتها وعلى الأمة الحذر منه والتصدي له بكل قوة ووعي وبصيرة./ انتهى/