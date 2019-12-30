على القوات المسلحة أن تتمتع بأقصى قوة دفاعية في الوقت الراهن

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن ريس مجلس الشورى الإسلامي، علي لاريجاني قال لدى استقباله وزير الدفاع، العيمد أمير حاتمي، إنه يجب الاهتمام بالوضع المعيشي لكافة منتسبي القوات المسلحة، مبينا أن القوات المسلحة الإيرانية المقتدرة عليها أن تتمتع بأقصى قوة دفاعية لمراقبة التطورات الإقليمية واستعدادها الكامل لمواجهة التهديدات المحتملة وذلك في إطار تحقيق الأمن المستدام.

وأكد لاريجاني على أهمية موضوع الدفاع على الصعيد الوطني، موضحا أن مجلس الشورى الإسلامي يؤكد على تعزيز القوات المسلحة بشكل شامل، وأضاف أننا نأمل أن تتم المصادقة على ميزانية تلبي طلبات واحتياجات القوات المسلحة.

من جانبه، شرح وزير الدفاع العميد امير حاتمي، الامكانيات المطلوبة لميزانية القوات المسلحة ومقترحات الحكومة في هذا المجال، داعيا مجلس الشورى الاسلامي الى بذل مزيد من الاهتمام بقطاع الدفاع.