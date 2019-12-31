طهران تطلق مفاوضاتها لإيفاد باحث ايراني الى محطة الفضاء الدولية

واعلن رئيس وكالة الفضاء الايرانية مرتضى برابري في تصريح لمراسلة وكالة مهر للأنباء، أن المشاورات مع احدى الدول المتطورة قد بدأت في خصوص ايفاد رائد فضاء ايراني الى الفضاء، لكن لا يمكن التحدث عن تفاصيل الامر لدى وسائل الاعلام قبل التوصل الى نتيجة نهائية.

وقال برابري: نسعى الى ايفاد رائد فضاء باحث بدلا عن سائح والغاية الاساسية هي المشاركة في مشروع دولي لكي يتمكن العلماء الايرانيون من أداء دور في المشروع الفضائي الدولي عبر الحضور في محطة الفضاء.

وذكر: لم يطرح موضوع ايفاد رائد فضاء في الخطة السادسة للتنمية، الا أن هذا الموضوع قد طرح في برنامج ايران للتنمية الفضائية على مدى عشر سنوات والذي تلوح افاقه الى عام 1404 حسب التقويم الايراني (2025) وسيتم النقاش عليه خلال جلسات اللجنة العليا للفضاء في ايران.

والجدير بالذكر أن المركبة الفضائية الوحيدة التي قادرة على ايفاد البشر الى الفضاء هي مركبة "سويوز" الروسية ومن المحتمل ان تتم رحلة رائد الفضاء الايراني عبر هذه السفينة في حال نجاح المفاوضات.

ومن المقرر ان تبدأ رحلة مركبتين أمريكيتين الى الفضاء في عام 2020 وسيتم ايفاد رواد فضاء أمريكيين خلالهما الى محطة الفضاء الدولية.

وسبق وصرح رئيس منظمة الفضاء الايرانية لمراسلة وكالة مهر للأنباء، أن العديد من الباحثين من مختلف البلدان سوف يستقرون في محطة الفضاء الدولية، ونحن عازمون على ايفاد رائد فضاء الى هذه المحطة، مشيرا الى أن بعض البلدان كالامارات تنوي ايفاد سياح الى الفضاء، لكن غايتنا هو ايفاد باحث عبر هذا المشروع./انتهى/.