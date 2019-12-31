وزير السياحة الايراني: يوجد الفي و450 مشروعاً سياحياً قيد التنفيذ في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في ايران على أصغر مونسان صرح في اجتماعه مع مجموعة من الناشطين في مجال السياحة في محافظة خراسان الجنوبية، انه بالرغم من جميع التحديات التي يواجهها البلاد على المستوى الخارجي والداخلي والعقوبات المفروضة والغاء العديد من الرحلات، فتشير الاحصائيات الى تصاعد نسبة السياحة الداخلية والخارجية بالبلاد.

كما وأشار مونسان الى نمو حجم الاستثمارات في القطاع السياحي، معتبرا أن ذلك مؤشرا على ازدهار القطاع السياحي في البلاد.

وأضاف: حاليا يوجد الفي و450 مشروعا سياحيا قيد التنفيذ ، وأن 500 من هذه المشاريع تتعلق بإنشاء فنادق واماكن للإقامة.

ولفت الى دور السياحة الفعال لخلق فرص العمل، متوقعا أن يتربع القطاع السياحي المركز الاول والثاني اقتصاديا البلاد.

وأكد على ضرورة الترويج للمعالم والجاذبيات السياحية في محافظة خراسان الجنوبية، وذلك من خلال اطلاق حراك واقامة احداث في السياق المرتبط.

واعلن مونسان عن استعداد الحكومة لحماية قطاع السياحة في محافظة خراسان الجنوبية قائلا: يوجد لدينا 600 مليار ريال مستعدون لتقديمها كتسهيلات حكومية للناشطين في مجال السياحة من القطاع الخاص بمحاقظة خراسان الجنوبية نظرا لطاقات هذه المحافظة سيما في مجال السياحة الصحراوية./انتهى/.