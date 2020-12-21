وأفادت وكالة مهر للأنباء انه تم افتتاح أول مركز للابتكار الفضائي في ايران بحضور سورنا ستاري، مساعد رئيس الجمهورية للعلوم والتكنولوجيا، ومحمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومرتضى براري، رئيس وكالة الفضاء الإيرانية، وحسين صميمي، مدير معهد أبحاث الفضاء الإيراني.

يسعى معهد أبحاث الفضاء الإيراني، بصفته المسؤول عن تطوير تكنولوجيا الفضاء في البلاد، من خلال إنشاء مركز الابتكار الفضائي الجديد، إلى تسريع وتطوير تقنيات الفضاء والخدمات الفضائية، فضلاً عن كونه منصة مناسبة لتطوير اقتصاد المعرفة وخلق فرص عمل جديدة للخريجين.

وأشار روح الله دهقاني فيروز آبادي عضو الهيئة التدريسية بجامعة شريف للتكنولوجيا ومؤسس مركز الابتكار الى أهداف ومهام هذا المركز قائلاً: "بالنظر إلى أن مجال الفضاء بشكل عام يشمل جميع جوانب حياة الإنسان، بما في ذلك الغذاء والأمن والبيئة والطقس والاستشعار عن بعد. مضيفاً انه عندما نذكر مركز الابتكار الفضائي فإننا نعني منصة تدعم جميع الأعمال المعرفية الناشئة والمرتبطة بطريقة ما بهذا الحيوم أو الموطن البيئي.

وأكمل بالقول: إن الغرض الأساسي من إنشاء المركز وتجهيزه هو توجيه التدفق القوي لرأس المال المالي والبشري للقطاع الخاص وخريجي الجامعات نحو الخدمات وتكنولوجيا الفضاء من أجل المنفعة المتبادلة، ومهمته كواجهة مهنية رسمية هي تقديم الخدمات، وسهولة الوصول إلى الموارد العلمية والحكومية واستخدام البنية التحتية الفضائية للبلاد.

واستطرد قائلاً: ان التحدي الرئيسي في هذا المجال هو حداثة الفضاء وتعزيز أهميته بين الشباب المهتمين بالأعمال الفضائية كمجال حديث يتمتع بإمكانات خاصة للعمل والاستثمار.

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