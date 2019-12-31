الحشد الشعبي العراقي يهدّد برد موجع على القصف الاميركي

وقال الدراجي، في حديث لقناة العهد العراقية، ان "الولايات المتحدة الاميركية لم تحترم سيادة العراق بقصفها لمقرات الحشد الشعبي".

واضاف، انه "من حق قيادات الحشد الشعبي تكوين علاقات مع إيران وانه يجب الرد على القصف الاميركي تشريعياً وتنفيذياً. /انتهى/