الحشد الشعبي العراقي يهدّد برد موجع على القصف الاميركي

وقال الدراجي، في حديث لقناة العهد العراقية، ان "الولايات المتحدة الاميركية لم تحترم سيادة العراق بقصفها لمقرات الحشد الشعبي".
واضاف، انه "من حق قيادات الحشد الشعبي تكوين علاقات مع إيران وانه يجب الرد على القصف الاميركي تشريعياً وتنفيذياً. /انتهى/
هدّد القيادي في الحشد الشعبي العراقي عبد الهادي الدراجي، يوم الاثنين، من ردّ قاس على القصف الاميركي.
وقال الدراجي، في حديث لقناة العهد العراقية، ان "الولايات المتحدة الاميركية لم تحترم سيادة العراق بقصفها لمقرات الحشد الشعبي".
واضاف، انه "من حق قيادات الحشد الشعبي تكوين علاقات مع إيران وانه يجب الرد على القصف الاميركي تشريعياً وتنفيذياً. /انتهى/
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