قائد الثورة الاسلامية يعلق على تغريدة "ترامب"

وقال آية الله السيد علي الخامنئي: "انتم تتفوهون بالهراء!"، مهددا بمواجهة من يهدد بلاده، وذلك فى تعليقه للمرة الأولى على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدد فيها طهران بدفع ثمنا باهظا على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية فى العراق من قبل محتجين.

وكتب سماحته على حسابه باللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية تغريدة تعلق على تغريدة للرئيس ترامب قائلا: "تلاحظون مدى شدّة الغليان ضدّ أمريكا فى بغداد وأرجاء العراق. يغرّد ذلك الشخص (ترامب) على تويتر بأنّ إيران مذنبة! بداية أنتم تتفوّهون بالهراء! لا دخل لإيران بهذا. ثانياً ليكن الأمريكيّون منطقيّين وهم ليسوا كذلك. الشعب العراقي مشمئزٌّ من الأمريكيّين. لماذا لا يدركون هذا الأمر؟".

وأضاف : "إيران إذا أرادت أن تتحدى وتقاتل بلدا ما، فستفعل ذلك علنا، نحن متمسكون بمصالح وعزة شعبنا، ومن يهددها سنواجهه ونوجه الضربة إليه دون تردد".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أطلق مساء الثلاثاء، تهديدا شديد اللهجة ضد إيران، مؤكدا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية في العراق من قبل محتجين.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر، "تم نقل عدد من مقاتلينا ومعداتنا العسكرية الأكثر فتكا في العالم إلى موقع السفارة في بغداد".وأضاف في تغريدة أخرى، "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا ببغداد".

وتابع، "أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وهو تهديد وليس تحذيرا".