قوى فلسطينية تدين العدوان الأمريكي على فصائل الحشد الشعبي العراقية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن "سانا" أن التحالف رأى في بيان له اليوم أن هذا العدوان يأتي في سياق أزمة المشروع الأمريكي في المنطقة وخاصة بعد أن تنامت قدرات محور المقاومة وأصبح قوة رئيسة قادرة على إحباط المؤامرات التي يحيكها الغرب الاستعماري وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي بيان مماثل أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني العدوان معتبرة أنه عدوان مبيت ومدروس ومعد مسبقاً ويأتي في سياق مخطط استراتيجي أمريكي لضرب قوى المقاومة وتفكيك وتدمير الدولة العراقية ويمثل خرقاً وخروجاً وتحدياً لكل الأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت الجبهة وقوفها إلى جانب الحشد الشعبي ضد أي محاولات تستهدف النيل من السيادة الوطنية للعراق الشقيق وقواه الحية ودورها القومي في مواجهة المؤامرات التي تستهدف المنطقة داعية إلى موقف حازم وموحد من كل الدول وقوى الأمة العربية وكل أحرار العالم.

بدورها اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة استنكرت العدوان ورأت أنه يعبر عن السياسة الدموية التي تنتهجها أمريكا بحق كل من يرفض ويقاوم سياستها ومحاولة فاشلة للنيل من سيادة العراق ومحاولة ضرب مكوناته الشعبية.

وأوضحت اللجنة أن هذا الإجرام يأتي متناغما مع الإجرام الصهيوني في فلسطين المحتلة والذي يرتكب في كل يوم مجزرة جديدة مدعوما من أمريكا وأدواتها في المنطقة وخاصة بعد أن تمكن محور المقاومة من القضاء على المجموعات الإرهابية التي شكلتها ودعمتها أمريكا والكيان الصهيوني وبعض المتواطئين في الأنظمة الرسمية العربية. /انتهى/