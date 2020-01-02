البرلمان التونسي يعلن موعد منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي

وفي وقت سابق اليوم، عقد رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي مؤتمرا صحفيا أعلن خلاله عن تشكيلة الحكومة الجديدة التي أرسلت قائمتها للبرلمان طلبا للثقة.

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت أن الرئيس قيس سعيّد قد وجه رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، طلبا لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.

وقالت: "عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور، أمضى رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 2 يناير 2020، رسالة موجهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، بعد أن تسلم القائمة التي عرضها عليه السيد الحبيب الجملي المكلف بتكوين الحكومة".