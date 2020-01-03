ظريف: أميركا مسؤولة عن جميع تداعيات مغامرة اغتيال الفريق سليماني

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف قال عبر تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن الارهاب الدولي الاميركي المتمثل في اغتيال الفريق سليماني - الذي كان عنصرا بارزا في مواجهة الارهابيين من داعش والنصرة والقاعدة وآخرين - عمل استفزازي وأحمق وخطير للغاية"، محملا الولايات المتحدة "جميع تداعيات هذه المغامرة الجامحة".