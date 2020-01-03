"فوكس نيوز": القوات الأميركية في المنطقة تدخل حالة الإنذار القصوى

وقالت قناة "فوكس نيوز" الأميركية إن "القوات الأميركية في المنطقة تدخل حالة الإنذار القصوى"، عقب اغتيال سليماني ومعه أبو مهدي المهندس، نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق.

كما نقلت "نيوزويك" عن مصادر في البنتاغون أن "منصات صواريخ الباتريوت في البحرين وضعت في حالة استنفار وتأهب".

كما أعلن البنتاغون رسمياً قيام الولايات المتحدة الأميركية باغتيال قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامي في إيران، قاسم سليماني، بتوجيه من الرئيس الأميركي.

وقال البنتاغون في بيان رسمي "بتوجيه من الرئيس ترامب قتل سليماني كإجراء دفاعي حاسم لحماية الموظفين الأميركيين بالخارج".

واعتبر البنتاغون أن "سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين والموظفين الأميركيين في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة"، وأضاف "كان الجنرال سليماني وقوة القدس التابعة له مسؤولين عن مقتل المئات من الجنود الأميركيين وقوات التحالف وإصابة آلاف آخرين"، بحسب البيان.​