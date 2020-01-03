روحاني: سننتقم من أمريكا

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني قال في بيان إن استشهاد الفريق قاسم سليماني وعدد من القادة الآخرين لاسيما المجاهد الكبير أبومهدي المهندس على يد اميركا المعتدية والمجرمة بعث الحزن والاسى في قلوب جميع أبناء الشعب الايراني وشعوب المنطقة وسيزيد من عزيمة الشعب الايراني العظيم والشعوب المتحررة الاخرى في الصمود ومجابهة الاطماع الاميركية والدفاع عن المبادئ الاسلامية.

وعدّ هذه العملية الخبيثة والجبانة مؤشرا آخر على عجز اميركا وضعفها في المنطقة بالتأكيد وتشدد مشاعر الشعوب الاخرى في المنطقة بالكراهية تجاه هذا النظام العدواني الذي انتهك جميع المبادئ والقواعد الانسانية والقوانين الدولية بهذا العدوان البربري والهمجي يعد وصمة عار اخرى على جبين هذا النظام.

وأعرب عن ثقته ببقاء راية الكرامة والثبات التي رفعها هذا الشهيد الشامخ خفاقة على يد المقاتلين المسلمين واستمرار نهج الايثار والمقاومة بمزيد من القوة، مشدداً ان الشعب الايراني وشعوب المنطقة ستثأر من اميركا المجرمة بسبب ارتكابها لهذه الجريمة النكراء.

وندّد روحاني هذه العملية الوحشية واصفا الخدمات التي قدمها هذا القائد المغوار لايران الشامخة بالرائعة والخالدة ولامثيل لها في سوح الدفاع عن وحدة اراضي البلاد ومكافحة الارهاب والتطرف في المنطقة.

وعزّى قائد الثورة والقائد العام للقوات المسلحة الايرانية وأبناء الشعب الايراني والحرس الثوري وأنصاره وذويه لاسيما اسرته الكريمة داعيا الله برفعة المرتبة لهذا الشهيد العظيم وأصحابه.