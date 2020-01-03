رئيسي: الولايات المتحدة بإقدامها الوحشي وضعت حدا لنهايتها الشريرة في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس السلطة القضائية، آية الله ابراهيم رئيسي عزى في بيان كبار مسؤولي السلطة القضائية في ايران اليوم الجمعة، الامام صاحب العصر والزمان (عج) وقائد الثورة والامة الاسلامية باستشهاد هذا القائد الشامخ ورفاقه الشهداء.

ووصف القائد قاسم سليماني بأنه كان ناصرا للمضطهدين في الامة الاسلامية والمدافع عن كرامتها على صعيد العالم الاسلامي والعالم المعاصر.

وأوضح آية الله رئيسي أن الولايات المتحدة بعد هذا الإقدام فقد جعلت حدا لنهايتها الشريرة في المنطقة، مؤكدا أن جنود جبهة المقاومة سوف ينتقمون بشدة من دماء اللواء قاسم سليماني الطاهرة.

وعدّ آية الله رئيسي قاسم سليماني بمثابة رمز للدفاع عن الامة الاسلامية والمظلومين في العالم، "وانه في اي مكان يرد اسم الحاج قاسم سليماني ستذكر فيه العزيمة والشجاعة والتضحية والصمود والمقاومة في الدفاع عن الامة الاسلامية والمظلومين في العالم".

وأكد رئيس السلطة القضائية، "إننا لو أردنا تقديم رموز في مكافحة الارهاب فلاشك أن الحاج قاسم سليماني سيكون على رأس القائمة".