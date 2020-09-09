اميركا لن تتمكن من تحقيق مآربها واهدافها في ايران

وافادت وکالة مهر للانباء قال روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم الاربعاء : كانت حسابات الولايات المتحدة تستند منذ عام 2018 حتى اليوم إلى فكرة أنها ستركع الشعب الإيراني العظيم بفرض الضغوط الاقتصادية والحظر الجائر، لكن مر ذلك العام وما بعده ونحن الان في اواسط العام الثالث.. وقد صمد الشعب الإيراني أمام كل الضغوط.
وتابع الرئيس الايراني: لقد تسبب الامريكيون في حدوث مشاكل لنا، لكنهم لم يحققوا اهدافهم، لقد فقدوا ماء وجههم في مجلس الامن الدولي وعلى المستوى العالمي وحتى الداخلي أمام شعبهم.
واكد روحاني ان امريكا لن تحقق اهدافها في ايران، داعيا اياها ان يعرب عن ندمها وان يعود الى المسار الصحيح لان هذا الطريق الذي تسلكه مسدود وستواجه فيه عقبات كبيرة .
يتبع..
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