اميركا لن تتمكن من تحقيق مآربها واهدافها في ايران

وتابع الرئيس الايراني: لقد تسبب الامريكيون في حدوث مشاكل لنا، لكنهم لم يحققوا اهدافهم، لقد فقدوا ماء وجههم في مجلس الامن الدولي وعلى المستوى العالمي وحتى الداخلي أمام شعبهم.

واكد روحاني ان امريكا لن تحقق اهدافها في ايران، داعيا اياها ان يعرب عن ندمها وان يعود الى المسار الصحيح لان هذا الطريق الذي تسلكه مسدود وستواجه فيه عقبات كبيرة .

يتبع..