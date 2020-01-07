الرئیس الایرانی یعزی بوفاة عدد من المواطنین خلال مراسم تشییع القائد الشهید سلیمانی

وأعرب حسن روحانی عن التعازی بوفاة عدد من المواطنین فی کرمان خلال مراسم تشییع الفریق الشهید قاسم سلیمانی، وأوعز الی النائب الاول لرئیس الجمهوریة ووزیر الصحة، ان یتابعا علی وجه السرعة وضع المصابین والاهتمام بعوائل الضحایا.

ووصف روحانی المشارکة الشعبیة الواسعة للشعب الایرانی فی مراسم تشییع وتکریم قائد الاسلام وایران العظیم الفریق الشهید قاسم سلیمانی، بأنه جسد مظاهر من عرفان الشعب الایرانی تجاه هذا الرجل العظیم الذی بذل حیاته ومهجته فی الدفاع عن وحدة التراب الایرانی.

وأعرب الرئیس الایرانی عن الاسف لوفاة عدد من المواطنین فی مراسم التشییع، بسبب الاقبال الواسع والازدحام الشدید، واوعز لوزیر الصحة المتواجد فی الوقت الحاضر فی کرمان، الی متابعة وضع المصابین بسرعة. کما کلف نائبه الاول ببذل الاهتمام بوضع ذوی الضحایا، کما لجنة لمتابعة اسباب وقوع هذا الحادث.

وأعرب روحانی عن مواساته لذوی الضحایا، سائلا الله لهم المغفرة والرحمة، والشفاء العاجل للمصابین.