سفير طهران في بكين: واشنطن هي المسؤولة عن التصعيد القادم في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السفير الايراني في الصين محمد كشاورز زاده اعلن أنه اليوم السبت كانت لنا جلسة علنية مع مسؤوليين في وزارة الخارجية الصينية، حيث جرى الحديث عما حصل أمس من جريمة اغتيال لقائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني وابو مهدي المهندس و رفاقهم.

وأضاف: لقد اخبرنا المسؤوليين الصينيين أنه نظرا للمغامرات الامريكية في المنطقة سيما العملية الارهابية الاخيرة التي ارتكبوها، فإن مغبة تداعيات هذا الاعتداء ستكون على عاتق الامريكيين وعلى الحكومة الامريكية أن تتحمل المسؤولية في التصعيد القادم والاجراءات التي ستُتخذ في المستقبل.

وتابع السفير الايراني في بكين: اخبرنا الصينيين أن المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني قد شكل اجتماعا أمس اتخذ خلالها قرارات في سياق هذا الموضوع./انتهى/.