جنيدي: إغتيال القادة العسكريين انتهاك سافر للقوانين الدولية

وأفادت وكالة مهر للانباء أن مساعدة رئيس الجمهورية في الشؤون القانونية لعيا جنيدي أصدرت بيانا حول عملية اغتيال القائد السابق لفيلق القدس الشهيد الفريق قاسم سليماني، قائلة: أن اغتيال القادة العسكريين والمسؤولين الرسميين لبلد مستقل عضو في الأمم المتحدة يعد انتهاكا سافرا للمعايير والقوانين الدولية وهذه العملية تظهر الارهاب الحكومي الذي يمارس ضد ايران.

كما وأكدت في البيان: نظر الى أن هذه العملية نفذت على الارض العراقية وتعد انتهاكا للسيادة الوطنية ووحدة الاراضي العراقية فهي قابلة للمتابعة القانونية من قبل العراق./انتهى/