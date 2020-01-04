  1. السياسة
٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٣:٣٤

ظريف ونظيره القطري يلتقيان

ظريف ونظيره القطري يلتقيان

استقبل وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف نظيره القطري وأجريا الجولة الاولى من المحادثات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف استقبل اليوم نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الذي وصل اليوم السبت الى طهران.

واجرى الطرفين الجولة الاولى من المحادثات ومن المقرر أن يجريان الجولة الثانية عبر اجتماع مغلق.

وقد اعلن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي اليوم عبر تغريدة له على موقع التويتر عن زيارة وزير الخارجية القطري الى طهران.

وقد اعلن ظريف خلال مقابلة له في التلفزيون الرسمي الايراني أن وزراء خارجية العديد من الدول الغربية ودول المنطقة قد اتصلوا بي لكن بسبب المشاركة في العديد من الاجتماعات لم اتمكن من التحدث اليهم./انتهى/.

رمز الخبر 1900852

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