ظريف ونظيره القطري يلتقيان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمدجواد ظريف استقبل اليوم نظيره القطري محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني الذي وصل اليوم السبت الى طهران.

واجرى الطرفين الجولة الاولى من المحادثات ومن المقرر أن يجريان الجولة الثانية عبر اجتماع مغلق.

وقد اعلن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي اليوم عبر تغريدة له على موقع التويتر عن زيارة وزير الخارجية القطري الى طهران.

وقد اعلن ظريف خلال مقابلة له في التلفزيون الرسمي الايراني أن وزراء خارجية العديد من الدول الغربية ودول المنطقة قد اتصلوا بي لكن بسبب المشاركة في العديد من الاجتماعات لم اتمكن من التحدث اليهم./انتهى/.