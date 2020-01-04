  1. السياسة
٤ يناير ٢٠٢٠ - ١٣:٣٥

رضائي: يجب إطلاق الخطوة الخامسة من تخفيض التعهدات بالاتفاق النووي

رضائي: يجب إطلاق الخطوة الخامسة من تخفيض التعهدات بالاتفاق النووي

اكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي أنه ينبغي اطلاق الخطوة الخامسة من تخفيض التعهدات بالاتفاق النووي قبل الرد الساحق على خطوة ترامب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي، ومع القرب الى انتهاء المهلة التي منحتها ايران لأطراف الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتهم ازاء الاتفاق، غرد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قبل الرد الساحق والمدمر لترامب ينبغي ان يتم اصدار أمر بشأن قطع الخطوة الخامسة في تخفيض التعهدات الخاصة بالاتفاق النووي./انتهى/.

رمز الخبر 1900850

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