رضائي: يجب إطلاق الخطوة الخامسة من تخفيض التعهدات بالاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضايي، ومع القرب الى انتهاء المهلة التي منحتها ايران لأطراف الاتفاق النووي لتنفيذ تعهداتهم ازاء الاتفاق، غرد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: قبل الرد الساحق والمدمر لترامب ينبغي ان يتم اصدار أمر بشأن قطع الخطوة الخامسة في تخفيض التعهدات الخاصة بالاتفاق النووي./انتهى/.