السيد محمد تقي المدرسي يعزي باستشهاد "الفريق سليماني" و"ابومهدي المهندس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المرجع الديني السيد محمد تقي المدرسي في كربلاء المقدسة، أصدر بيانا عزى فيه الحاج ابو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ورفاقهم.

وفيما يلي نص بيان تعزية سماحة السيد المدرسي:

بسم الله الرحمن الرحيم

﴿مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ فَمِنهُم مَن قَضى نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴾



لقد حقق شهداء الإسلام الذين قادوا الجهاد ضد الإرهاب، الأخ الحاج ابو مهدي المهندس والأخ الحاج قاسم سليماني ورفاقهم، أمنيتهم وأمنية كل مسلم في تقديم أنفسهم قرباناً للدين، لتبقى كلمة الحق هي العليا، وتدحض كلمة الباطل فتكون هي السفلى.

إننا إذ ندين هذا العدوان الغاشم، نقدم العزاء للمؤمنين في العراق وإيران شعباً وقيادةً، نؤكد أنَّ شعوبنا التي تشبّعت ببصائر القرآن وتسلحت بثقافة النبي (صلى الله عليه وآله)، وبمنهج أهل بيته (عليهم السلام) في المقاومة والدفاع عن المقدسات، إنَّهم سيزدادون صموداً و شموخاً بمثل هذه المصائب، وإنَّ أعدائهم لن يجنوا منها سوى الخسران؛ فإن "يوم المظلوم على الظالم أشدّ من يوم الظالم على المظلوم".

ولا جرم أنَّ عراق المقدسات لن يسمح بالعدوان أن يستمر، ولن يستسلم لغطرسة الأعداء وتاريخنا أكبر شاهد على ذلك والله المستعان./انتهى/