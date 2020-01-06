ظريف: هل مازال "ترامب" يأمل بتخويف الشعب الإيراني؟

وصرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاثنين في تغريدته على تويتر ان الشعب الايراني رد على تهديدات الرئيس الاميركي دونالد ترامب.

ونشر ظريف صورا عن المسيرات المليونية للشعب في تشييع جثمان الشهيد الفريق قاسم سليماني قائد قوة القدس لحرس الثورة الاسلامية وكتب يقول ان ترامب الذي يتهم ايران بانتهاك القوانين الدولية هدد ايران حتى بجرائم الحرب مثل اللجوء الى القوة والرد غير المتناسب واستهداف المواقع الثقافية . الشعب الايراني رد اليوم على هذه التهديدات فهل هو مازال يامل بتخويف هذا الشعب ؟ وهل يعلم انه جعل الولايات المتحدة نظام متمرد .