رئيس وزراء قطر السابق يشرح كيفية الردّ الإيراني على خلفية حادثة اغتيال سليماني

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر "تويتر" إنه "لا يتوقع نشوب حرب شاملة كما لا يتوقع أن يقدم الإيرانيون على رد متعجل"، وأضاف أنه "بناء على خبرته مع الإيرانيين، فإنهم في العادة يتريثون ويبحثون عن الرد الذي يحقق مكاسب جديدة تخدم استراتيجيتهم".

وأضاف رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري السابق، أن "الإيرانيين أذكى من تحاور معهم وهم ولا يتعجلون في اتخاذ قراراتهم" معربا عن خشيته "من القرار دول العربية والخليج الفارسي، الذي يتعايش دائما مع الأحداث بصورة متعجلة، ولا يهم لو أدى ذلك القرار إلى الخسارة، ما دام القادة في أماكنهم".



وقال بن جاسم إنه من الممكن أن "نسمع قريبا عن اجتماع عربي يعقد في ضوء التطورات الراهنة"، وقال: "أكاد أتخيل فحوى البيان الذي سيصدر عن هذا الاجتماع، ولكني اسأل المجتمعين وقادتهم ماذا ستفعلون يا قوم؟"./انتهى/