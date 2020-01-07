رسالتنا إلى الأعداء هي إخلاء المنطقة قبل أن يتلقوا الانتقام الشديد

وأفادت وكالة مهر للانباء أن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني قال فيما يتعلق بالرد الإيراني: نحن من يحدد وقت وجغرافيا الإنتقام للشهيد "قاسم سليماني" ورسالتنا إلى الأعداء هي إخلاء المنطقة قبل أن يتلقوا الانتقام الشديد.

وتابع تنكسيري، بقاء الأعداء في المنطقة سيشكل لهم وللمنطقة أزمة باهظة التكاليف.

وأضاف قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني القوات البحرية في حرس الثورة مستعدة دائماً لتنفيذ أوامر الولاية، مع التطورات الأخيرة فإن جميع قواتنا في البحار والجزر سترفع مستوى جاهزيتها أكثر فأكثر.

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