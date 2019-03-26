روحاني يعزي عوائل ضحايا سيول شيراز

واعرب الرئيس روحاني في بيان عن تأثره وحزنه العميق لوقوع السيول في عدد من محافظات البلاد وخاصة في مدينة شيراز والذي ادى الى مصرع عدد من المواطنين واصابة آخرين فضلا عن الحاق خسائر مادية جسيمة.

وعزى روحاني ذوي الضحايا، سائلا الباري تعالى ان يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كما اعرب عن شكره لجميع المسؤولين في مختلف الاجهزة الحكومية والاغاثية والقوات العسكرية وقوى الامن الداخلي التي بذلت قصارى جهودها في مساعدة منكوبي السيول، واستخدام جميع الامكانيات بأسرع وقت ممكن للحيلولة دون وقوع مزيد من الخسائر في الارواح، داعيا اياهم الى مضاعفة الجهود للتقليل من مشاكل المناطق المتضررة وتقديم يد العون الى المواطنين.

واوعز الى وزير الداخلية ومحافظ فارس بدراسة اسباب حادثة سيل شيراز بأسرع وقت ممكن والذي الى مصرع عدد من الاشخاص، وتقديم تقرير بذلك ومحاسبة المقصرين المحتملين.

ودعا الرئيس الايراني مسؤولي المحافظات المنكوبة بالسيول الى التعاون مع خلية ادارة الازمة وجميع الاجهزة المعنية، لاعداد تقرير عن التقديرات النهائية للتعويضات عن الخسائر، لاتخاذ التدابير اللازمة في اول اجتماع لمجلس الوزراء./انتهى/