المتحدث باسم الخارجية يتعاطف مع عوائل الضحايا الإيرانيين والأوكرانيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أعرب عن اسفه لحادث تحطم الطائرة الذي ادى إلى مقتل عدد من المواطنين الايرانيين والاوكرانييين معزياً عوائل الضحايا الإيرانيين والأوكرانيين.

جدير بالذكر أن طائرة "بوئينغ 737" الاوكرانية سقطت، صباح اليوم الأربعاء، بعد قليل من اقلاعها في منطقة "برند" القريبة من المطار، جنوب غربي طهران.

كما أكد المتحدث باسم منظمة الطيران المدني الإيرانية، أن "الطائرة الاوكرانية تقل 170 راكبا، وأنها من طراز بوينغ 737، وسقطت بعد دقائق من اقلاعها من مطار الخمييني"./انتهى/