وزارة الخارجية السورية تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن مسؤول في الخارجية السورية بأن الجمهورية العربية السورية، تعلن تضامنها الكامل مع الشعب الإيراني الشقيق فيما يتعرض له وتؤكد على حق إيران في الدفاع عن نفسها في وجه التهديدات والاعتداءات الأمريكية وتحمّل في نفس الوقت النظام الأمريكي مسؤولية كل مايجري من تداعيات وذلك بسبب سياسته الرعناء والعقلية المتغطرسة التي تحكم أفعاله وتجعلها أفعال عصابات لا سياسات دول.

وأكد المصدر أن من حق الدول الحرة الرد على العدوان عليها بالطرق التي تراها مناسبة وأن على الولايات المتحدة أن تتعلم كيف تتخلى عن نهج إخضاع الآخرين ومحاولة فرض الهيمنة والإرادة الأمريكية عليهم، وتشدد على أن النظام الأمريكي هو المسؤول الأول والأخير عن إثارة الفتن والنعرات والاضطرابات في المنطقة. /انتهى/