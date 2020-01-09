وزير الدفاع الامريكي: ايران أطلقت 16 صاروخاً بالستياً 12 منها أصابت الهدف

وأدعى إسبير في تصريحات صحفية اليوم الخميس، أن أحد عشر صاروخا أصاب قاعدة عين الأسد الجوية، وواحد آخر أصاب قاعدة (تابعة للتحالف) في أربيل، وأن "مروحية تضررت وخيام ومواقف للسيارات"، ونوه الى أن الجيش الأميركي لا يزال في حالة تأهب.

هذا وكان مسؤول في منظمة استخبارات الحرس الثوري الايراني قد صرح لـ"فارس": أن ما لا يقل عن 80 قتيلا من القوات الاميركية سقطوا في ضرب 20 هدفا في قاعدة عين الاسد، وأصيب قرابة 200 آخرين، وقد تم إخلاء الجرحى بسرعة من هذه القاعدة.

وقامت الوحدة الصاروخية للقوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، في الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف ليلة الاربعاء، بإطلاق عشرات الصواريخ من نوع ارض ارض نحو قاعدة عين الاسد الجوية الاميركية، انتقاما لعمية الاغتيال الارهابية الجبانة للفريق الشهيد قاسم سليماني ورفاقه.