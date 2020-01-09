وزير الدفاع الفنزويلي: سنقف الى جانب ايران في مجابهة الاستكبار العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الجنرال فلاديمي بادرينو لوبيز تحدث هاتفيا مع نظيره الايراني العميد حاتمي، مشيدا بشخصية القائد الكبير الايراني الشهيد قاسم سليماني واصفاً اياه بالانسان الشجاع والحر الذي سيبقى خالدا في قلوب ونفوس جميع الاحرار في العالم.

وأعتبر لوبيز أن الفريق سليماني بعد هذا الاغتيال تحول الى ملايين سليماني في العام ، مؤكدا أن فنزويلا ستبقى الى جانب ايران في حربها مع الاستكبار العالمي.

وبالاشارة الى ضرورة التكاتف بين ايران وفنزويلا في هذا المقطع الحساس من التاريخ واستغلال المعرفة والعلوم والتكنولوجيا والطاقات التي تتوفر لدى البلدين الأخوين لمجابهة الأمبريالية في العالم، قال الاخير: أن الجمهورية البوليفارية الفنزويلية تدين هذه العلمية الارهابية بشدة وانني وبالنيابة عن كافة القوات المسلحة في فنزويلا والشعب الفنزويلي وجميع القادة اعزي بإستشهاد الفريق قاسم سليماني من اعماق قلبي وأتواسى معكم.

وقال الجنرال لوبيز: يحيى ويخلد اسم هذا القائد الشجاع والصادق الذي قام لمحاربة الارهاب.

وبدوره توجه العميد حاتمي بالشكر لوزير الدفاع الفنزويلي، كما واعرب عن تقديره للمواقف الثورية للرئيس الفنزويلي السيد مادورو وباقي الساسة الفنزويليين وحضورهم في السفارة الايرانية.

واكد حاتمي ان التواجد الامريكي في العالم وفي اي منطقة، لا يجلب سوا الدمار والخسارة الى جانب الجرائم والقتل ونهب ثروات الشعوب في تلك المنطقة.

وقال حاتمي: أن دماء الشهيد سليماني أدت الى انسجام الشعب الايراني وشكلت عنصرا لتعزيز العزيمة لدى محور المقاومة والشعوب الحرة.

كما وأضاف أن استهداف اكبر واهم قاعدة عسكرية امريكية في العراق يعد درسا ومثلا اعلى للشعوب الحرة بأن يقفوا صامدين في وجه الظلم والامبريالية.

وفي الختام تباحث الجانبان حول التعاون العسكري بين البلدين ايران وفنزويلا./انتهى/.