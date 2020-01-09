مصرع 19 شخصا وجرح 24 آخر جراء انقلاب حافلة في شمال ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم منظمة الطوارئ في محافظة مازندران في شمال ايران زكريا أشكبور صرح للصحفيين، إن هذه الحافلة التي كانت متجهة من طهران إلى كنبد كاووس، في محافظة كلستان شمال شرقي إيران، انقلبت في الساعة 2:34 فجر اليوم الخميس في منطقة سوادكوه، بمحافظة مازندران، ما أدى إلى مقتل 19 شخصا، 9 رجال و9 نساء وطفل واحد.

وأضاف المتحدث أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة 24 شخصا، هم 16 رجلا و8 نساء، مشيرا إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات في المنطقة للمعالجة.

وصرح قائد شرطة الطرق في محافظة مازندران عليرضا قدمي لمراسل وكالة مهر للأنباء، أنه بعد اجراء الفحوصات الفنية اللازمة تبين ان سبب الحادث هو خلل فني في الحافلة واهمال السائق لهذا الامر وعجزه في السيطرة على الحافلة التي كانت تعاني من قبل من الخلل الفني./انتهى/.