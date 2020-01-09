دكّ القاعدة الامريكية في العراق يظهر زيف القدرات الامريكية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد "محمدرضا آشتياني" أوضح في تصريح له اليوم الخميس، على هامش زيارته لمعرض "زقاق الصمود" أن اميركا ومع كل دعايتها حول قدراتها بالدفاع الجوي واعتراض واسقاط الصواريخ، بقيت عاجرة امام الهجمة الصاروخية الايرانية ولم تفعل شيئا.

وأشار أن ضرب قاعدة أميركية يظهر إنتصار محور المقاومة، الذي وبأذن الله سيمضي قدما بقوة وثبات.

واضاف، اننا نبشر جبهة المقاومة وكل شعوب المنطقة بان من يسير في طريق الله هو المنتصر في الساحة وهي (الشعوب) اليوم ادركت اقتدار الجمهورية الاسلامية ومتفائلة بالمستقبل، لان الجميع راوا اليوم انهيار هيمنة وهيبة اميركا الخاوية.

واشار الى مزاعم العدو بانه قادر على التصدي للصواريخ الا انه لم يستطيع ان يفعل شيئا امامها لان الباري تعالى بث الرعب في قلوب اعداء الاسلام، وهو ما من شانه مباغتتهم وتلقيهم الضربات ولا يمكنهم ان يقوموا باي اجراء.

واكد وجود افراد كالشهيد سليماني في القوات المسلحة صامدون باقتدار وان البلاد مليئة بابطال من امثاله وقد اثبت التاريخ بانه كلما رحل شخص من بيننا يعمل بديله بصورة اقوى منه واضاف، انه بعد استهداف القاعدة الاميركية بالصواريخ ادرك العالم كله بان قدرة اميركا خاوية وهو مؤشر انتصار لجبهة المقاومة وستستمر المقاومة ان شاء الله بقوة اكبر.

يذكر أن الحرس الثوري الايراني وردا على عملية اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني ورفاقه دك قاعدة "عين الاسد" الاميركية في محافظة الانبار غرب العراق وكذلك قاعدة اميركية في محافظة اربيل في اقليم كردستان العراق بعشرات الصواريخ البالستية (ارض -ارض) فجر الاربعاء./انتهى/.