مراسم تأبين الشهيد قاسم سليماني ورفاقه بحضور قائد الثورة الاسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم تأبين الشهداء الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهم الذين استشهدوا جراء قصف أمريكي، بدأت في حسينية الامام الخميني (ع) بحضور قائد الثورة الاسلامية.

كما وشارك في هذه المراسم رؤساء السلطات الثلاثة وسفراء وحشود من مختلف شرائح المجتمع الايراني، وذلك في أعقاب توجيه ايران ضربة صاروخية لقاعدتين عسكريتين أميركيتين في العراق، ردا على جريمة اغتيال واشنطن قائد قوات القدس التابعة للحرس الثوري ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابومهدي المهندس وعدد من رفاقهما الجمعة الفائتة./انتهى/.