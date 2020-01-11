قائد الثورة الاسلامية يوعز بمتابعة أسباب سقوط الطائرة الاوكرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عقب اعلان القوات المسلح الايرانية عن نتائج التحقيقات حول حادثة سقوط الطائرة الاوكرانية، أصدر قائد الثورو الاسلامية اية الله السيد علي الخامنئي بيانا اعرب فيه عن اسفه الشديد وحدد تعازيه الحارة للأسر وذوي الضحايا لهذا الحادث الأليم، وسأل الباري تعالى الصبر السلوان لهم، كما أوعز الاركان المسلحة لمتابعة الاسباب والقصور الذي أدى الى حدوث هذه الكارثة، والقيام بالاجراءات اللازمة لمنع حصول مثل هذا الحادث مجددا./انتهى/.